+
- x

Текущая цена акции

Годовой отчет 2025

Масложировой бизнес

Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания.

В 2020 г. Масложировое бизнес-направление заметно улучшило свои позиции на рынке и стало крупнейшим производителем подсолнечного масла в России, вторым – среди производителей майонеза и промышленных жиров, а доля в выпуске маргарина выросла до 52% (по данным открытых источников).

Активы МЖБН расположены в шести субъектах Российской Федерации: Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская области, г. Екатеринбург и Приморский край. В ноябре 2020 г. в Аткарске была запущена линия нового майонезного цеха проектной мощностью 120 тысяч тонн в год. Инвестиции составили 2 млрд. рублей.

Масложировое бизнес-направление производит подсолнечное масло исключительно из российского сырья, используя передовые технологии производства на трех маслоэкстракционных заводах, расположенных в пгт Безенчук, г. Аткарск и г. Балаково. Продукция востребована как российскими, так и зарубежными потребителями. Сырое подсолнечное масло экспортируется в Китай, Турцию, Индию, Египет и другие страны. Подсолнечный шрот отгружается в Турцию и страны Евросоюза.

Производство соевого масла осуществляется на маслоэкстракционном заводе в г. Уссурийск из сои амурской и приморской селекции. Генномодифицированное сырье не используется. Продукция реализуется в ДВФО, а также в странах Восточной Азии.

В производстве промышленных жиров и маргаринов для пищевой, хлебобулочной и кондитерской промышленности масложировое бизнес-направление «Русагро» уверенно занимает второе место в РФ с долей рынка 22%. Мы производим маргарины и жиры как по традиционным, так и по инновационным рецептурам. «Русагро» не только следует тенденциям рынка, но и становится законодателем мод в таких направлениях как маргарины без содержания пальмового масла (Oil Palm Free) и линейки продукции без Е-добавок (Clean Label). В 2020 г. на рынок вышла новая линейка премиальных продуктов под брендом «GRANDPRO».

Масложировое бизнес-направление «Русагро» также осуществляет производство и реализацию потребительской продукции в категориях: майонезы и соусы, горчица, твердые жиры, растительные (подсолнечные) масла и мыло. За последние пять лет МЖБН существенно расширил портфель своих брендов, включая зонтичный бренд соусов «Я люблю готовить», в который входит еще три бренда. Бренды МЖБН занимают ведущие позиции в домашних регионах. Так, в 2020 г. в Екатеринбурге бренд «Провансаль ЕЖК» занимает первое место и 69% рынка майонеза, бренд «Щедрое лето» – первое место и 58% рынка потребительского маргарина, а в Поволжье – бренд «Саратовский» – второе место и 28% на рынке потребительского маргарина. В Москве первое место и 31% рынка майонеза занимает бренд «Московский провансаль». В феврале 2021 г. МЖБН подписало первый договор на поставку фасованного подсолнечного масла под торговой маркой «Лето Красно» в сеть гипермаркетов Century Mart в Китай. А в декабре 2020-го осуществило первую поставку в КНР сухой молочной сыворотки, став первой российской компанией, вышедшей с этим продуктом на китайский рынок.

Молочное направление компании «Русагро» осуществляет переработку молока и производство продукции на площадке Кошкинского маслосырзавода, с. Кошки Самарской области.

Совокупный объем производства сыра и сырного продукта составляет до 750 тонн/мес. В 2020 г. объем реализации молочной продукции вырос на 2% и составил 28 тыс. тонн. Ассортимент включает сыры и сырные продукты, сливочное масло и спреды, сливки и сухие смеси под брендами: «Милье», «Сырная культура», «Бутербродное утро», «Жар-печка», «Кошкинское». Наибольшую долю в структуре продаж имеют индустриальные продукты, ассортимент которых меняется в соответствии с запросами потребителей и текущей конъюнктурой рынка.

Сыры и сливочное масло ТМ Милье представлены во многих областях ЦФО, ПФО, на Урале, Юге России. Ассортимент форматов и видов сыра – уникальное предложение как для торговых сетей, так и сектора В2В.

В целом география продаж масложирового бизнес-направления «Русагро» постоянно расширяется. Мы реализуем продукцию в большинстве регионов России и по всему миру. В 2020 году МЖБН экспортировало продукцию в 28 стран, включая Польшу, Германию, США, Среднюю Азию и Китай. Объем экспорта вырос на 7% по сравнению с 2019 годом и превысил 700 тыс. тонн.

Руководство и контакты:

Генеральный директор Масложирового бизнес-направления:

Охлопков Алексей Александрович

 

Финансовый директор:

Соломко Татьяна Юрьевна

 

Директор дивизиона промышленных жиров:

Скобликов Павел Юрьевич

 

Директор управления по закупкам и хранению:

Потехин Сергей Сергеевич

 

Директор по персоналу и организационному развитию:

Юнина Екатерина Владиславовна

 

 

тел.: +7 800 700 7900

e-mail: off@rusagromaslo.com

© 2024. Все права защищены. ООО «Группа Компаний «Русагро».
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн).

«Группа Компаний «Русагро».

Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн).

Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Политика конфиденциальности