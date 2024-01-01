Текущая цена акции

Масложировой бизнес

Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания.

В 2020 г. Масложировое бизнес-направление заметно улучшило свои позиции на рынке и стало крупнейшим производителем подсолнечного масла в России, вторым – среди производителей майонеза и промышленных жиров, а доля в выпуске маргарина выросла до 52% (по данным открытых источников).

Активы МЖБН расположены в шести субъектах Российской Федерации: Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская области, г. Екатеринбург и Приморский край. В ноябре 2020 г. в Аткарске была запущена линия нового майонезного цеха проектной мощностью 120 тысяч тонн в год. Инвестиции составили 2 млрд. рублей.

Масложировое бизнес-направление производит подсолнечное масло исключительно из российского сырья, используя передовые технологии производства на трех маслоэкстракционных заводах, расположенных в пгт Безенчук, г. Аткарск и г. Балаково. Продукция востребована как российскими, так и зарубежными потребителями. Сырое подсолнечное масло экспортируется в Китай, Турцию, Индию, Египет и другие страны. Подсолнечный шрот отгружается в Турцию и страны Евросоюза.

Производство соевого масла осуществляется на маслоэкстракционном заводе в г. Уссурийск из сои амурской и приморской селекции. Генномодифицированное сырье не используется. Продукция реализуется в ДВФО, а также в странах Восточной Азии.

В производстве промышленных жиров и маргаринов для пищевой, хлебобулочной и кондитерской промышленности масложировое бизнес-направление «Русагро» уверенно занимает второе место в РФ с долей рынка 22%. Мы производим маргарины и жиры как по традиционным, так и по инновационным рецептурам. «Русагро» не только следует тенденциям рынка, но и становится законодателем мод в таких направлениях как маргарины без содержания пальмового масла (Oil Palm Free) и линейки продукции без Е-добавок (Clean Label). В 2020 г. на рынок вышла новая линейка премиальных продуктов под брендом «GRANDPRO».

Масложировое бизнес-направление «Русагро» также осуществляет производство и реализацию потребительской продукции в категориях: майонезы и соусы, горчица, твердые жиры, растительные (подсолнечные) масла и мыло. За последние пять лет МЖБН существенно расширил портфель своих брендов, включая зонтичный бренд соусов «Я люблю готовить», в который входит еще три бренда. Бренды МЖБН занимают ведущие позиции в домашних регионах. Так, в 2020 г. в Екатеринбурге бренд «Провансаль ЕЖК» занимает первое место и 69% рынка майонеза, бренд «Щедрое лето» – первое место и 58% рынка потребительского маргарина, а в Поволжье – бренд «Саратовский» – второе место и 28% на рынке потребительского маргарина. В Москве первое место и 31% рынка майонеза занимает бренд «Московский провансаль». В феврале 2021 г. МЖБН подписало первый договор на поставку фасованного подсолнечного масла под торговой маркой «Лето Красно» в сеть гипермаркетов Century Mart в Китай. А в декабре 2020-го осуществило первую поставку в КНР сухой молочной сыворотки, став первой российской компанией, вышедшей с этим продуктом на китайский рынок.

Молочное направление компании «Русагро» осуществляет переработку молока и производство продукции на площадке Кошкинского маслосырзавода, с. Кошки Самарской области.

Совокупный объем производства сыра и сырного продукта составляет до 750 тонн/мес. В 2020 г. объем реализации молочной продукции вырос на 2% и составил 28 тыс. тонн. Ассортимент включает сыры и сырные продукты, сливочное масло и спреды, сливки и сухие смеси под брендами: «Милье», «Сырная культура», «Бутербродное утро», «Жар-печка», «Кошкинское». Наибольшую долю в структуре продаж имеют индустриальные продукты, ассортимент которых меняется в соответствии с запросами потребителей и текущей конъюнктурой рынка.

Сыры и сливочное масло ТМ Милье представлены во многих областях ЦФО, ПФО, на Урале, Юге России. Ассортимент форматов и видов сыра – уникальное предложение как для торговых сетей, так и сектора В2В.

В целом география продаж масложирового бизнес-направления «Русагро» постоянно расширяется. Мы реализуем продукцию в большинстве регионов России и по всему миру. В 2020 году МЖБН экспортировало продукцию в 28 стран, включая Польшу, Германию, США, Среднюю Азию и Китай. Объем экспорта вырос на 7% по сравнению с 2019 годом и превысил 700 тыс. тонн.



Руководство и контакты:

Генеральный директор Масложирового бизнес-направления:

Охлопков Алексей Александрович

Финансовый директор:

Соломко Татьяна Юрьевна

Директор дивизиона промышленных жиров:

Скобликов Павел Юрьевич

Директор управления по закупкам и хранению:

Потехин Сергей Сергеевич

Директор по персоналу и организационному развитию:

Юнина Екатерина Владиславовна

тел.: +7 800 700 7900

e-mail: off@rusagromaslo.com